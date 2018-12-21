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Нацсобрание Франции поддержало меры Макрона в связи с протестами

Политика

За законопроект проголосовали 153 депутата, против — девять, а еще 58 народных избранников воздержались

Нацсобрание Франции поддержало меры Макрона в связи с протестами
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эммануэль Макрон

Париж, 21 декабря 2018, 11:26 — REGNUM  Социальные и экономические меры, предложенные французским президентом Эммануэлем Макроном в ответ на протесты «жёлтых жилетов» одобрило Национальное собрание Франции. Об этом сообщает 21 декабря Agence France-Presse (AFP).

После 13-часовых дебатов депутаты приняли решение одобрить сокращение налогов для трудящихся с низким уровнем доходов, отказаться от запланированного повышения налогов для пенсионеров, а также согласовали повышение минимального размера оплаты труда на 100 евро. Кроме того, с 2019 года в стране перестанут облагаться налогами и социальными платежами сверхурочные рабочие часы.

Отмечается, что за законопроект проголосовали 153 депутата, против — девять, а еще 58 народных избранников воздержались при голосовании.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря французский президент Эммануэль Макрон выступил с телеобращением в связи с массовыми акциями протеста «желтых жилетов». В ходе телеобращения глава государства объявил о введении в стране чрезвычайного положения в социальной и экономической сфере.

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Протесты во Франции
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