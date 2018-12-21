Сотрудники минкульта Армении протестуют против ликвидации ведомства

Ереван, , 11:14 — REGNUM Сотрудники министерства культуры Армении в эти минуты проводят акцию протеста у здания ведомства. Они протестуют против намерения правительства ликвидировать министерство, сообщает news.am.

Участники акции отметили, что они написали письмо и.о. премьер-министра Николу Пашиняну, в котором объясняют, почему данное ведомство должно остаться отдельной структурой.

Протестующие недовольны, что никто не поинтересовался их мнением на этот счет.

«Мы узнали об этом только вчера, по электронной почте получили проект решения о том, что с 1 января часть минкульта присоединяется к министерству образования и науки, а вторая половина — к Комитету градостроительства. Мы возмущены, поскольку не было никакого профессионального, общественного обсуждения», — заявил один из сотрудников ведомства.

По словам протестующих, накануне состоялась встреча с и.о. министра культуры Лилит Макунц.

«Она вчера нас собрала, рассказала о проекте решения, отметив при этом, что никто работу не потеряет. По ее словам, в правительстве обсуждается инициатива сохранения отдельного министерства. Мы думаем, что она сама против данного решения, потому что попросила у нас поддержки, чтобы сохранить ведомство. Здесь никто не цепляется за свою работу. Просто культура имеет стратегически важное значение для любой страны», — подчеркнули они.

В результате реформирования структуры правительства в Армении вместо 17 министерств останется 12. В результате преобразований министерства культуры, а также спорта и по вопросам молодежи присоединятся к министерству образования и науки.

Пока материал готовился к публикации, стало известно, что сотрудники министерства диаспоры Армении, которое также есть в списке ликвидируемых, присоединились к акции протеста.