Минобороны: в зоне деэскалации в Сирии зафиксировано 25 случаев стрельбы

Москва, , 11:08 — REGNUM В Сирии за последние сутки выстрелы были слышны сразу в нескольких провинциях страны. Согласно данным, опубликованным в информационном бюллетене Минобороны РФ от 21 декабря, российская сторона в рамках работы комиссии по перемирию в арабской республике зафиксировала 25 случаев нарушений режима прекращения огня.

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Уточняется, что стрельба велась в провинциях Хама (девять случаев), Латакия (10) и Алеппо (6). При этом Турция зафиксировала в 2,5 раза меньше случаев.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 10 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — три, Хама — пять, Идлиб — два», — говорится в документе Минобороны.

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В ведомстве добавили, что в течение суток не было подписано ни одного соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий. Количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, осталось прежним — 2518.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сирии за два дня работы гуманитарного коридора из зоны деэскалации в Идлибе вышли более 100 человек. Беженцы прошли через пункт пропуска «Абу аль-Духур», их осмотрели на наличие оружия и взрывоопасных предметов, после чего они получили первую медицинскую помощь, горячую еду, продуктовые наборы и зимнюю одежду.

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