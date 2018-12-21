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Трамп «так слаб» в международных отношениях – экс-посол США в России

Политика

Он не умеет использовать имеющиеся у Вашингтон инструменты

Трамп «так слаб» в международных отношениях – экс-посол США в России
Иван Шилов © ИА REGNUM
США

Вашингтон, 21 декабря 2018, 10:58 — REGNUM  Вместо того чтобы использовать имеющиеся у США рычаги давления американский лидер Дональд Трамп просто выходит из всего, что только возможно, что говорит о его слабости, заявил 21 декабря бывший посол США в РФ Майкл Макфол.

С таким заявлением дипломат выступил на своей странице в Twitter.

«Для переговорщика, как себя называет Трамп, он просто ужасен в том, чтобы заключать соглашения на международной арене», — отметил дипломат.

«Вместо того чтобы использовать имеющиеся у США рычаги влияния и с помощью переговоров добиваться интересов США, он просто и выходит, будь то из Сирии, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ядерной сделки с Ираном, Парижского соглашения по климату или Договора о транстихоокеанском партнерстве», — добавил он, указав, что Трамп «так слаб».

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что после победы над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Вашингтон выведет войска из Сирии. Из-за несогласия с данной позицией главы Белого дома его администрацию покинет министр обороны Джеймс Мэттис.

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