СБ ООН проголосует за прекращение огня в Йемене

Сана, , 10:50 — REGNUM Совет Безопасности ООН проголосует по резолюции, которая должна помочь урегулированию конфликта в Йемене, сообщает 21 декабря Associated Press.

Если документ будет принят, то стратегически важный портовый город Ходейда перейдет под контроль наблюдателей, целью которых будет контроль за соблюдением режима прекращения огня между конфликтующими сторонами.

Данное решение было достигнуто в ходе мирных переговоров в Швеции, где стороны согласились обменять заложников, а также отвести свои войска от Ходейды.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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