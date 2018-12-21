Минкомсязи выступило за рекламу пива на телевидении

Москва, , 10:47 — REGNUM Министерство связи и массовых коммуникаций РФ выступило в поддержку законопроекта, рассмотренного Госдумой в первом чтении о послаблениях для рекламы пива. Об этом заявил заместитель главы ведомства Алексей Волин.

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По его словам, которые приводят «Известия», министерство поддерживает любые шаги, направленные на либерализацию рекламного рынка. Реклама пива, которая вернулась на ТВ в связи с ЧМ-2018, по его мнению, не привела к росту алкоголизма и пьянства.

В пресс-службе Минздрава, в свою очередь, отметили, что использование образов людей и животных в рекламе алкоголя способствует повышению её заметности, особенно среди молодежи, поэтому такие меры «не могут быть поддержаны Минздравом России».

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СМИ: Рекламу алкоголя и лекарств могут вернуть на ТВ

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о смягчениях правил рекламы алкогольной продукции, прежде всего пива. Так, предлагается отменить введённый ранее запрет на использование в рекламе любого алкоголя образов людей и животных. А также с 1 января 2019 года разрешить распространять рекламу пива и различных алкогольных напитков, изготовленных на основе пива, на телевидении и радио с 23:00 до 07:00, а также в печатных СМИ и книгах, если только она не размещена на первой и последней полосе газеты или обложке.

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