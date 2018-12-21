В Кремле не исключили обострения ситуации с Украиной

Москва, , 10:42 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко пойдет на дальнейшее обострение отношений с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Большая игра» на Первом канале.

По словам представителя Кремля, такая ситуация продиктована «электоральными интересами» Порошенко накануне выборов на Украине, при этом США «должны его поддержать».

Песков также отметил, что двусторонние отношения Москвы и Вашингтона находятся в «положении» жертвы провокации Киева в Черном море.

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Напомним, ранее Порошенко заявил, что Киев перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей. По его словам, боевые части и подразделения вооружённых сил Украины сейчас резко увеличили боевую готовность, в усиленном режиме осуществляется оборона государственной границы.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения России и Украины обострились после провокации, которую в районе Керченского пролива устроили три украинских боевых корабля. Российские пограничники задержали их за незаконное пересечение государственной границы, экипажи были арестованы. Украина назвала такие действия «российской агрессией» и ввела военное положение в десяти областях страны.

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