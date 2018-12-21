«За RT ответят»: Роспотребнадзор начал проверку телеканала BBC

Москва, , 10:41 — REGNUM Проверка деятельности канала BBC World News начата Роскомнадзором в связи с решением британского регулятора СМИ Ofcom по телеканалу Russia Today. Об этом свидетельствует опубликованное 21 декабря на сайте ведомства заявление.

«В связи с ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания, Роскомнадзор начинает проведение контрольных мероприятий в отношении канала BBC World News», — сообщает надзорное ведомство.

Кроме того, сотрудники Роскомнадзора намерены проверить на предмет соответствия российскому законодательству материалы, размещаемые на интернет-ресурсах BBC. В ведомстве добавили, что дополнительно сообщат о результатах проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что британский медиарегулятор Ofcom обнаружил якобы имевшие место нарушения правил вещания телеканала RT в Великобритании. За указанные нарушения RT грозит штраф в размере 250 тыс. фунтов стерлингов. Руководство телеканала не согласно с выводами Ofcom и считает, что регулятор не учел предъявленные в ходе расследования аргументы RT.

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