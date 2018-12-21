В Казахстане планируют реформировать общественные советы

Астана, , 10:46 — REGNUM Заместитель министра общественного развития Казахстана Сергей Коновалов представил поправки в закон «Об общественных советах», которые направлены на разделение функции общественных советов и маслихатов, сообщает 21 декабря агентство «Казинформ».

Заместитель министра выступил на заседании совета по взаимодействию с местными исполнительными органами при Сенате парламента Казахстана. Коновалов отметил, что общественные советы дублируют функции маслихатов, так как в действующем законе закреплена обязательность рассмотрения нормативных актов.

Данное требование приравнивает два органа. Общественный совет, считает замминистра, должен самостоятельно выбирать для рассмотрения правовые акты.

Кроме того, поправки также вносит механизм ротации и довыборов в общественные советы, который направлен на исключение из совета неактивных членов.

Отметим, в Казахстане действуют 229 общественных советов, большинство из которых работают на городском или районном уровнях. В деятельность советов вовлечено 3 907 человек.

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