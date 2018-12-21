Совфед назначил Ткачева на должность замглавы Генпрокурора РФ

Москва, , 10:37 — REGNUM Совфед принял решение назначить Игоря Ткачева заместителем Генерального прокурора, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря. Решение принято на основании поступившего представления президента РФ.

«Если вы посмотрите биографию, то лучше всего за этого кандидата говорят факты, говорит биография», — отметил полномочный представитель президента России в Совфеде Артур Муравьев.

Согласно Конституции РФ, назначение Генпрокурора и его заместителей относится к компетенции Совета Федерации.

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