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Совфед назначил Ткачева на должность замглавы Генпрокурора РФ

Политика

На основании представления президента РФ

Москва, 21 декабря 2018, 10:37 — REGNUM  Совфед принял решение назначить Игоря Ткачева заместителем Генерального прокурора, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря. Решение принято на основании поступившего представления президента РФ.

«Если вы посмотрите биографию, то лучше всего за этого кандидата говорят факты, говорит биография», — отметил полномочный представитель президента России в Совфеде Артур Муравьев.

Согласно Конституции РФ, назначение Генпрокурора и его заместителей относится к компетенции Совета Федерации.

Читайте ранее в этом сюжете: Совфед обсудит кандидатуру Ткачева на пост замгенпрокурора РФ

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Совет Федерации РФ
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