В ООН «восхитились» программой медицинского страхования в Индонезии

Джакарта, , 10:34 — REGNUM В Организации Объединенных Наций (ООН) «восхитились» практикой осуществления программы национального медицинского страхования в Индонезии. Об этом, как сообщает Antaranews, заявил руководитель службы социального обеспечения здравоохранения Индонезии Пуджи Астутик в Сурабая после форума ООН 20 декабря 2018 года.

«В течение шести лет программа национального медицинского страхования приобрела массовый характер и привлекла много участников в Индонезии», — заявил он.

Руководство и сотрудники службы социального обеспечения здравоохранения Индонезии присутствовали на форуме ООН, где обсуждались программы национального медицинского страхования.

Пуджи Астутик заявил, что на форуме Индонезия была признана «хорошей страной» в реализации программы здравоохранения, но нужно постоянно совершенствоваться в этом вопросе.

В рамках программы национального медицинского страхования с 2014 по 2016 год было выплачено 30,5 трлн рупий или больше 2 млрд долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо подчеркнул, что правительство будет продолжать сокращать уровень бедности в стране.

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