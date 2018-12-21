МИД Китая: задержанная гражданка Канады работала в Поднебесной нелегально

Пекин, , 10:19 — REGNUM Третий гражданин Канады задержан в Китае за незаконное трудоустройство, сообщили в министерстве иностранных дел Поднебесной, сообщает 20 декабря агентство Синьхуа.

Пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин подтвердила во время очередной пресс-конференции, что задержанная днями ранее учитель английского языка из Канады по имени Сара Макайвер не имела надлежащего трудоустройства, за что была подвергнута административным мерам. По словам Хуа, полиция должна будет сообщить детали дела в ближайшем будущем.

«Что я могу точно сказать, так это то, что Китай и Канада поддерживают тесное взаимодействия на дипломатическом уровне, а Китай продолжит оказывать всю необходимую поддержку Канаде в рамках консульских обязанностей», — заявила Хуа.

Как сообщало ИА REGNUM, преподаватель Сара Макайвер стала уже третьим гражданином Канады, задержанным в Китае после Майкла Коврига и Майкла Спэйвора. Первых двух задержали по обвинению в подрывной деятельности против Китая после того, как канадские власти по запросу США задержали финансового директора китайской компании Huawei.

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