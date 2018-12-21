Делегация ООН посетила Иракский Курдистан

Эрбиль, Ирак, , 10:20 — REGNUM Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани провел переговоры с делегацией ООН, сообщает 21 декабря Kurdistan.ru.

Международные дипломаты занимаются в Ираке расследованием преступлений, совершенных «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Делегаты планируют привлечь к работе как центральное правительство, так и политиков курдской автономии. Барзани подчеркнул, что его правительство готово оказать ООН всевозможное содействие.

Напомним, в сентябре 2017 года СБ ООН принял резолюцию, направленную на расследование преступлений террористов в Ираке, с целью последующего привлечения их к ответственности.

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