Госдеп США: Вашингтон не планирует ослаблять санкции против КНДР

Вашингтон, , 10:13 — REGNUM Соединенные Штаты в ближайшее время не планируют ослаблять действующие ограничительные меры против КНДР, передает телеканал YTN со ссылкой на специального представителя Госдепа США по Северной Корее Стивена Бигуна.

«У США нет намерения ослаблять односторонние санкции или санкции ООН (против КНДР)», — заявил Бигун.

Однако, отметил он, в Вашингтоне готовы рассмотреть различные варианты, помогающие «выстроить доверительные отношения» между двумя странами.

Напомним, договоренности о денуклеаризации КНДР были достигнуты в июне 2018 года в ходе встречи лидеров США и КНДР — Дональда Трампа и Ким Чен Ына, однако с тех пор добиться заметного прогресса не удалось.

В течение последних месяцев Вашингтон и Пхеньян продолжают переговоры на дипломатическом уровне, при этом регулярно поднимается вопрос о возможной новой встрече лидеров двух стран.

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