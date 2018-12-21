Директор департамента архитектуры Ярославля покидает свой пост

Ярославль, , 10:10 — REGNUM Директор департамента архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля Александр Скворцов покидает свой пост. Эту информацию он подтвердил корреспонденту ИА REGNUM.

По словам Скворцова, увольнение происходит по соглашению сторон. Работать руководителем департамента он будет до конца декабря.

По данным источников ИА REGNUM, его место может занять начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор Переславля-Залесского Артем Цымбалов. По другой версии Цымбалов может быть назначен главным архитектором Ярославля. Возвращение этой должности анонсировал новый мэр города Владимир Волков.

В мэрии Ярославля эту информацию пока не комментируют.

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