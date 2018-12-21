МИД Китая: закон США по Тибету попирает все нормы международных отношений

Пекин, , 10:06 — REGNUM Китай выразил жёсткий протес против принятия США нового закона о Тибете, требующего предоставления гражданам США тех же прав нахождения в Тибете, что имеются у граждан КНР, сообщает агентство Синьхуа.

«Обвинения, выдвинутые против Китая в законе, полностью игнорируют факты и исполнены предвзятости, а потому абсолютно отвергаются китайской стороной. Китайская дверь во внешний мир будет открываться вся шире и шире, то же самое будет и с Тибетом. Китай рад приветствовать как можно больше иностранных гостей, бизнесменов и путешественников в нашем Тибете», — заявила 20 декабря пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин.

По ее словам, закон целиком и полностью попирает все нормы международных отношений, а также является вмешательством в дела других стран. При этом, новый закон, как отметила Хуа, нанесет серьезный ущерб двусторонним отношениям между Китаем и США, а также сотрудничеству в разных сферах, поскольку Китай намерен предпринять серьезные меры по защите его собственных интересов.

Напомним, что 19 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон «О взаимной доступе в Тибет», согласно которому американские граждане должны иметь равные права доступа и нахождения в Тибете, что и Китай.

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