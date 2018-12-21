США готовы ослабить санкции в отношении КНДР

Вашингтон, , 10:11 — REGNUM Специальный посланник США в Северной Корее Стивен Бигун заявил, что Вашингтон готов возобновить усилия по укреплению доверия с Пхеньяном, сообщает 21 декабря Agence France-Presse.

Белый дом готов убеждать КНДР в необходимости отказа от ядерного оружия в обмен на ослабление санкционного режима.

«Соединенные Штаты готовы ослабить односторонние санкции в отношении Северной Кореи, а также готовы влиять на ООН для ослабления международных санкций», — подчеркнул Бигун.

Напомним, с начала 2018 года отношения между враждебными государствами Корейского полуострова значительно улучшились, что привело к двусторонним переговорам между КНДР и Южной Кореей на самом высоком уровне: лидеры двух государств дважды встречались друг с другом.

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