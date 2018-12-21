В Киеве рассказали о повышении боевых возможностей ВМС Украины

Киев, , 10:04 — REGNUM Военно-морские силы (ВМС) Украины повысили свои боевые возможности, заявил министр обороны страны Степан Полторак.

Так, по его словам, ВМС страны приняли новые образцы вооружения и военной техники, прошли успешные испытания противокорабельные ракеты «Нептун».

"В корабельный состав принято четыре малых бронированных артиллерийских катера, также готовятся к испытаниям десантно-штурмовые катера типа «Кентавр», — цитирует его пресс-служба Минобороны Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей. По его словам, боевые части и подразделения вооружённых сил Украины сейчас резко увеличили боевую готовность, в усиленном режиме осуществляется оборона государственной границы.

Напомним, отношения России и Украины обострились после провокации, которую в районе Керченского пролива устроили три украинских боевых корабля. Российские пограничники задержали все суда за незаконное пересечение госграницы, экипажи были арестованы. Киев назвал действия Москвы «агрессией» и ввёл на территории десяти областей военное положение.

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