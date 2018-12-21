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Талибы* похитили десять военных на севере Афганистана

Политика

*Талибы — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Файзабад, Афганистан, 21 декабря 2018, 09:52 — REGNUM  Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похитили на севере Афганистана десять военнослужащих, передает телеканал TOLONews.

Отмечается, что инцидент произошел около города Файзабад в провинции Бадахшан. В ходе атаки на блокпост боевики «увели с собой» десять солдат.

Напомним, вооруженные действия в Афганистане продолжаются порядка 17 лет. С 2001 года США на борьбу с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потратили порядка $1 трлн, однако достичь необходимых результатов так и не удалось.

Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

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