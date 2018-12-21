В Казахстане предложили сделать Туркестан и Казань городами-побратимами

Астана, , 09:46 — REGNUM Аким (глава) Туркестанской области Жансеит Туймебаев предложил сделать Туркестан и Казань городами-побратимами, сообщили 21 декабря в пресс-службе акимата (администрации) Туркестанской области.

Туймебаев провел встречу с представителем Татарии в Казахстане Денисом Валеевым и заместителем торгового представителя Казахстана в России Еркеном Жакатаевым. На встрече также присутствовали предприниматели из Татарии.

По итогам переговоров акимат Туркестанской области и АО «БАРС Груп» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере информационных технологий, инноваций и цифровизации.

Отметим, по итогам 2017 года товарооборот между Казахстаном и Татарией составил $700 млн, что на 70% больше, чем в 2016 году. Астана и Казань являются городами-побратимами, а Алма-Ата и Казань — городами-партнерами.

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