США теряют свои позиции в Африке из-за Китая и России — Болтон

Вашингтон, , 09:55 — REGNUM США огласили новую политику по Африке, которая в частности «направлена на разгром политики Китая и России», а также на приостановку неперспективных проектов помощи, сообщает портал Swahili Times.

США намереваются приостановить помощь миротворческим отрядам ООН, работающим во многих странах Африки. По мнению США, миротворческие отряды не показывают успехов в своей работе.

Новую политику объявил советник по национальной безопасности США Джон Болтон, отметив, что политика коснется развития торговли со странами Африки, контроля террористических группировок, таких, как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Кайда» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые могут принести вред национальным интересам США и всех стран мира.

Болтон заявил, что президент США Дональд Трамп утвердил эту политику 18 декабря, и она начнет действовать сразу же.

Начало исполнения этой политики принесет быстрый результат в усилиях по обеспечению безопасности в странах Африки, считает Болтон. США уже отказались от увеличения материальной помощи для миротворческой операции в Центральноафриканской республике (ЦАР) и планируют прекратить выдачу средств для Демократической республики Конго (ДРК). Болтон отметил, что с 1995 по 2016 год США выделили огромное количество денег на помощь Африке, однако, они не дали нужных результатов.

Болтон добавил, что США теряют свои позиции в Африке из-за Китая и России, которые, по его мнению, используют влияние африканских правительств для своих торговых и инвестиционных проектов, которые чаще всего осуществляются незаконно.

«Китай использует взятки, запутанные договоры, выдают займы, которые принуждают правительства, находящиеся в трудном положении, действовать по его желанию. Проекты Китая связаны со взятками, не удовлетворяют условиям окружающей среды и морали, что отличает от них американские инвестиционные проекты», — подчеркнул Болтон.

С другой стороны, Болтон обвинил Россию в продаже оружия африканским странам, которое «помогает прийти к власти нежелательным людям, отрицательно влияет на мирное урегулирование и нужды стран Африки».

Болтон сделал вывод о том, что «действия Китая и России влияют на независимость африканских стран, подвергают опасности военные интересы США на континенте и возможности для бизнеса».

США произведут оценку планирующихся проектов и удостоверятся в том, что «деньги налогоплательщиков идут на эффективные проекты», добавил Болтон.