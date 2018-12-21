Китай отверг обвинения США в экономическом шпионаже

Пекин, , 09:28 — REGNUM Китай решительным образом отвергает «клеветнические» обвинения со стороны США и их союзников в экономическом шпионаже, заявил 21 декабря в МИД КНР, сообщает британское агентство Reuters.

В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон должен отозвать свои обвинения против двух граждан КНР, добавив, что Пекин никогда не участвовал или поддерживал в какой-либо краже коммерческих интересов.

«Мы призываем американскую сторону незамедлительно исправить свои ошибочные действия и прекратить клеветническую кампанию в отношении безопасности в интернете», — отметили в ведомстве.

Китайские дипломаты также указали на то, что не является «секретом» то, что официальные ведомства США занимались кибершпионажем и прослушиванием правительств, компаний и отдельных граждан других стран.

Напомним, ранее Вашингтон обвинил двух граждан КНР в хакерских атаках на аэрокосмическое агентство НАСА, министерство энергетики и военно-морской флот. Хакерские атаки, уверены официальные лица, были совершены по приказу китайских властей.

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