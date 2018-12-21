Министр культуры Индонезии возглавила делегацию на фестивале в Эр-Рияде

Эр-Рияд, , 09:33 — REGNUM Министр-координатор по вопросам человеческого развития и культуры Индонезии Пуан Махарани возглавила делегацию Индонезии на культурном фестивале в Королевстве Саудовская Аравия, сообщает Antaranews.

Пуан Махарани встретилась с министром национальной гвардии Саудовской Аравии принцем Халидом бин Абдулазизом бин Айяф аль-Мукрином.

«Индонезия — это страна, которая славится своей разнообразной культурой и имеет долгую историю. Жители Саудовской Аравии смогут узнать больше о культуре Индонезии», — заявил министр национальной гвардии Саудовской Аравии.

В ходе встречи министр культуры Индонезии передала теплое приветствие президента страны Джоко Видодо королю Салману бин Абдель Азизу.

«Я верю, что этот фестиваль еще более укрепит двусторонние отношения между нашими странами», — добавила она.

Festival Janadriyah — это крупнейший культурный фестиваль на Ближнем Востоке, проводимый с 1985 года. Министр культуры Индонезии посетила церемонию открытия фестиваля, который начался с традиционной гонки на верблюдах.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия была выбрана королем Саудовской Аравии в качестве почетного гостя на мероприятии Festival Janadriyah, который продлится 21 день.

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