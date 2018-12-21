В Лондоне призвали «сдерживать» Россию, но оставаться открытыми для диалога

Лондон, , 09:20 — REGNUM Великобритании необходимо «сдерживать» Россию, но в то же время оставаться открытой для диалога с Москвой по ряду вопросов, об этом 21 декабря сообщает RT со ссылкой на доклад комитета палаты лордов по международным отношениям.

В докладе отмечается, что от «приходящей в упадок» России якобы исходят «существенные вызовы». Москва ведет «подрывную деятельность с помощью традиционных и новых методов, в том числе в киберпространстве», считают авторы доклада.

«Великобритания должна продолжать противодействовать ей (России) и сдерживать ее, при этом оставаясь открытой к диалогу с Москвой по таким вопросам, как борьба с терроризмом и нераспространение ядерного оружия», — отмечается в документе.

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Напомним, ранее Британия и Польша на консультациях в Лондоне приняли решение летом 2019 года еще шире консультироваться по вопросам борьбы с «враждебными действиями» России.

В частности, Лондон и Варшава констатировали совпадение своих желаний более эффективно использовать НАТО для противодействия России и договорились снова поговорить на тему кибербезопасности и «российской угрозы».

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