Большинство задержанных моряков ВМС Украины считают себя «военнопленными»

Москва, , 09:09 — REGNUM 15 из 24 моряков украинских ВМС, которые были задержаны российскими пограничниками в районе Керченского пролива, назвали себя военнопленными, заявил адвокат Сергей Бадамшин 20 декабря в эфире телеканала «Громадське».

"Уже около 15 человек… заявили о том, что они являются военнопленными, и требуют дальнейшего отношения в соответствии с положениями Женевской конвенции», — рассказал адвокат.

По его оценке, в конце января 2019 года российский суд продлит арест морякам ещё на три месяца.

Напомним, командир одного из задержанных украинских судов «Бердянск» Роман Мокряк отказался давать показания, пока его подчинённые не будут отпущены.

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Ранее Верховный суд Крыма отказался признать задержанных моряков военнопленными, на том основании, что Украина и Россия официально не находятся в состоянии войны.

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