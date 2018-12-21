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Трамп поблагодарил конгрессменов за $5,7 млрд на пограничную стену

Политика

В ходе голосования «энтузиазм ощущался больше, чем когда-либо прежде»

Трамп поблагодарил конгрессменов за $5,7 млрд на пограничную стену
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 21 декабря 2018, 08:57 — REGNUM  Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поблагодарил конгрессменов из Республиканской партии США за поддержку в палате представителей американского конгресса, в результате чего было одобрено выделение более $5 млрд на возведение стены на границе с Мексикой. Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.

«Благодарю великих членов конгресса от республиканцев за ваши голоса, отданные в пользу выделения финансирования на пограничную безопасность и стену», — написал Трамп.

Он подчеркнул, что в ходе голосования «энтузиазм ощущался больше, чем когда-либо прежде».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что палата представителей Конгресса США одобрила выделение $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. В поддержку документа отдали голоса 217 конгрессменов, против были 185. Теперь проект закона должен рассмотреть Сенат США, в случае одобрения документ отправится на подпись главе государства Дональду Трампу.

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