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США и Южная Корея поставят в КНДР лекарства от гриппа

Политика

Это необходимо для того, чтобы сдвинуть процесс переговоров с мертвой точки

Сеул, 21 декабря 2018, 08:50 — REGNUM  США и Южная Корея готовы предоставить КНДР средства для борьбы с гриппом, заявил 21 декабря специальный представитель США по Северной Корее Стивен Бигун, сообщает британское агентство Reuters.

Ранее переговорщики США и Южной Кореи провели встречу в Сеуле, на которой они рассмотрели возможности активизации поставок гуманитарной помощи в КНДР. По словам южнокорейского коллеги Бигуна Ли До Хуна, Вашингтон и Сеул планируют осуществлять поставки лекарства Tamiflu. Бигун подчеркнул, что поставки гуманитарной помощи направлены на то, чтобы сдвинуть процесс ядерного разоружения с мертвой точки.

Напомним, после ряда громких заявлений лидеров США и КНДР, переходящих во взаимные угрозы, в 2018 году Пхеньян и Вашингтон, а также Сеул пошли на значительное улучшение своих отношений друг с другом. США и Северная Корея даже провели исторический саммит в Сингапуре, целью которого было ядерное разоружение Корейского полуострова.

Тем не менее к концу года стал наблюдаться определенный спад в переговорном процессе, в частности, была перенесена вторая встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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