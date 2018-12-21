Пятница, 21 Декабря 2018 года
10:41:15 МСК

Цены и тарифы Зауралья отдали бывшему главе УФАС

Политика

В правительстве Курганской области новые кадровые изменения

Курган, 21 декабря 2018, 09:02 — REGNUM  В правительстве Курганской области сменился директор департамента государственного регулирования цен и тарифов. На эту должность назначена Ирина Гагарина, которая ранее занимала пост руководителя регионального Управления Федеральной антимонопольной службы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Курганской области.

Прежний директор департамента Сергей Самойлов понижен в должности до заместителя и возглавил управление ценообразования.

Ирина Гагарина родилась в 1975 году в посёлке Юргамыш Курганской области. Окончила в 2003 Курганский государственный университет по специальностям «Менеджмент», «Финансы и кредит». В 2013 году окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) по специальности «Юриспруденция». С 1995 по 2008 годы работала в Курганском отделении ЮУЖД инженером, экономистом. В антимонопольных органах с 2008 года. С 29 марта 2012 года руководила Управлением Федеральной антимонопольной службы России по Курганской области.

Напомним, что отставки в правительстве региона начались с 24 октября. Новый глава Курганской области Вадим Шумков, назначенный врио губернатора 2 октября 2018 года, меняет правительство Зауралья.

Читайте ранее в этом сюжете: В правительство Зауралья вернулся прежний замгубернатора

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить