Цены и тарифы Зауралья отдали бывшему главе УФАС

Курган, , 09:02 — REGNUM В правительстве Курганской области сменился директор департамента государственного регулирования цен и тарифов. На эту должность назначена Ирина Гагарина, которая ранее занимала пост руководителя регионального Управления Федеральной антимонопольной службы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Курганской области.

Прежний директор департамента Сергей Самойлов понижен в должности до заместителя и возглавил управление ценообразования.

Ирина Гагарина родилась в 1975 году в посёлке Юргамыш Курганской области. Окончила в 2003 Курганский государственный университет по специальностям «Менеджмент», «Финансы и кредит». В 2013 году окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) по специальности «Юриспруденция». С 1995 по 2008 годы работала в Курганском отделении ЮУЖД инженером, экономистом. В антимонопольных органах с 2008 года. С 29 марта 2012 года руководила Управлением Федеральной антимонопольной службы России по Курганской области.

Напомним, что отставки в правительстве региона начались с 24 октября. Новый глава Курганской области Вадим Шумков, назначенный врио губернатора 2 октября 2018 года, меняет правительство Зауралья.

Читайте ранее в этом сюжете: В правительство Зауралья вернулся прежний замгубернатора