Власти Японии отказались комментировать слова Путина о мирном договоре

Токио, , 08:45 — REGNUM Япония не будет комментировать вне площадки переговоров высказывания президента России Владимира Путина о мирном договоре, сделанные им во время ежегодной пресс-конференции, заявил 21 декабря секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

«Есть опасность, что разъяснение нашей позиции вне площадки переговоров может оказать негативное влияние на переговоры с Россией», — заявил Суга на пресс-конференции в Токио, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, в ходе пресс-конференции Путин заявил, что Россия обеспокоена планами США разместить в Японии системы противоракетной обороны. Глава государства отметил, что Москва не считает данные вооружения оборонительными.

«Это часть ядерного потенциала, вынесенная на периферию. Иллюзий нет никаких, мы это понимаем. Но тем не менее будем искренне стремиться к заключению мирного договора с Японией», — заявил Путин.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в Сингапуре договорились вернуться к переговорам о заключении мирного договора между двумя странами на основе советско-японской декларации 1956 года.

В свою очередь в Японии заявили, что Токио будет вести переговоры с Москвой по заключению мирного договора только после полного решения территориального спора между двумя странами. Речь идет об островах Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и группе островов Хабомаи. Москва отвергает эти претензии японской стороны.

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