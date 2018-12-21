Небензя поставил под сомнение намерение Вашингтона вывести войска из Сирии

Вашингтон, , 08:42 — REGNUM Постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя выразил сомнения по поводу анонсированного Соединёнными Штатами решения о выводе американских войск из Сирии.

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Bloomberg: Трамп отдал приказ вывести войска США из Сирии

«Доверяй, но проверяй — давайте сначала посмотрим, куда мы с этим выйдем», — сказал журналистам дипломат, отметив, что США и раньше делало подобные заявления, однако американское присутствие в арабской республике только усиливалось.

Небензя добавил, что если Вашингтон действительно выведет свои войска из Сирии, то это, безусловно, будет «шаг в правильном направлении», пишет РИА Новости.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях президент США Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из Сирии. Это решение было вызвано тем, что террористическая угроза в этой стране практически устранена. О том, что Соединённые Штаты «победили ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии», глава Белого дома написал в своём Twitter, подчеркнув, что это было «единственной причиной, почему США находились там» в течение его президентства.

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