Нацсобрание Франции приняло законопроект по «антипротестным» мерам

Париж, , 08:41 — REGNUM Национальное собрание Франции одобрило законопроект о безотлагательных экономических и социальных мерах, предложенных президентом страны Эммануэлем Макроном в ответ на массовые акции протеста «желтых жилетов». Об этом сообщает 21 декабря Agence France-Presse (AFP).

Предложенные меры включают сокращение налогов для трудящихся с низкими доходами, отказ от запланированного повышения налогов для большинства пенсионеров, а также повышение минимального размера оплаты труда на 100 евро. Кроме того, с 2019 года в стране перестанут облагаться налогами и социальными платежами сверхурочные рабочие часы.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря президент Франции Эммануэль Макрон выступил с телеобращением к нации в связи с массовыми акциями протеста «желтых жилетов». В ходе обращения глава государства объявил о введении в стране чрезвычайного положения в социальной и экономической сфере.

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