Глава Свердловского облсуда собрался в отставку

Екатеринбург, , 08:33 — REGNUM Председатель Свердловского облсуда Александр Дементьев уходит в отставку. Свой пост он покинет в апреле, о чём и заявил на церемонии награждения журналистов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщает официальный сайт Свердловского творческого Союза журналистов, церемония награждения журналистов прошла 20 декабря. На ней Дементьев и сделал своё заявление. При этом он отметил, что не останется в стороне от судейского сообщества.

Напомним, Александр Дементьев возглавил областной суд в начале 2013 года. Теперь срок его полномочий истекает.

Ранее во главе суда был Иван Овчарук.

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