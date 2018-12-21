Иракские курды недовольны решением США покинуть Сирию

Эрбиль, Ирак, , 08:33 — REGNUM Власти Иракского Курдистана раскритиковали решение президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии, сообщает 21 декабря Kurdistan.ru.

По мнению официального Эрбиля, данный шаг может спровоцировать новый приток беженцев в курдскую автономию.

«Если ситуация станет нестабильной, а конфликт вновь распространится, особенно на курдские районы, то возникнет угроза гуманитарного кризиса, которая спровоцирует новые волны беженцев в Иракский Курдистан», — говорится в заявлении властей курдской автономии.

Напомним, 19 декабря президент США Дональд Трамп заявил о победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и отдал приказ вооруженным силам покинуть страну.

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