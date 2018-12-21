Конгресс США одобрил выделение почти $6 млрд на «стену Трампа»

Вашингтон, , 08:27 — REGNUM Палата представителей конгресса Соединенных Штатов одобрила выделение $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, сообщает CBC.

По данным издания, в поддержку документа проголосовали 217 конгрессменов, против — 185. Теперь законопроект должен рассмотреть Сенат США, в случае одобрения документ отправится на подпись президенту Дональду Трампу.

Напомним, ранее Трамп заявил, что стена на границе Соединенных Штатов и Мексики будет сделана из стальных реек и будет художественно оформлена.

«Она будет красивой и даст нашей стране безопасность, которую заслуживают наши граждане», — заявил глава Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, деятельность правительства США может быть приостановлена из-за разногласий в конгрессе по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Трамп и республиканцы настаивают на выделении на строительство $5 млрд, демократы же предлагают выделить $1,3 млрд.

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