Вступивший в должность губернатора Приморья Кожемяко начал собирать команду

Владивосток, , 08:27 — REGNUM Избранный губернатор Приморского края Олег Кожемяко приступил к формированию своей команды. О первых кадровых перестановках стало известно в пятницу, 21 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Как и предполагалось, ключевые должности получили чиновники, работавшие с Кожемяко в других регионах.

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Как и ожидалось, первым вице-губернатором Олег Кожемяко назначил Веру Щербина, которая до дня его избрания главой Приморья занимала должность председателя правительства Сахалинской области, а ранее — зампредседателя правительства Амурской области.

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Бывший первый заместитель Олега Кожемяко на Сахалине, руководитель аппарата губернатора и правительства Сахалинской области Антон Волошко (уроженец Владивостока) назначен вице-губернатором по вопросам внутренней и информационной политики, взаимодействия с Законодательным собранием Приморья, органами местного самоуправления и Избирательной комиссией края. Эта должность оставалась вакантной после отставки в сентябре Дмитрия Братыненко по итогам скандального подведения итогов во втором туре на выборах губернатора.

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Именно Дмитрия Братыненко обвинили в том, что врио губернатора Андрей Тарасенко не смог набрать необходимых для победы более 50% голосов избирателей.

Кандидатура Антона Волошко прошла согласование в администрации президента РФ.

Ещё одно из назначений — руководитель аппарата губернатора и администрации. Эту должность получил Олег Мельников, который и при бывших губернаторах (Сергее Дарькине и Владимире Миклушевском) работал этом месте.

Предложение продолжить работу получили действующие вице-губернаторы по вопросам стратегического планирования и инвестиционной деятельности Константин Богданенко и Константин Межонов (сфера культуры).

Как сообщало ИА REGNUM, избранный 17 декабря губернатором Приморья Олег Кожемяко официально вступил в должность 20 декабря. Церемония инаугурации прошла на приморской сцене Мариинского театра.

«Я хочу от всего сердца поблагодарить за поддержку, оказанную мне на выборах губернатора Приморского края. Несмотря на сложную политическую ситуацию, сжатые сроки проведения предвыборной кампании, нам удалось победить», — сказал Олег Кожемяко на инаугурации.