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Два сопредседателя сирийского демократического совета прибудут в Париж

Политика

В официальной резиденции главы Франции подтвердили, что два представителя курдских районов в Сирии прибудут в Париж 21 декабря

Париж, 21 декабря 2018, 08:26 — REGNUM  Два политических лидера районов, контролируемых курдами в Сирии, прибудут в Париж после объявления главы США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии, сообщает Le Figaro.

«Два сопредседателя сирийского демократического совета, Риад Дарар и Ильхам Ахмед, ожидаются в Париже», — заявил Халед Исса, курдский представитель во Франции.

В официальной резиденции главы Франции, Елисейском дворце, подтвердили, что представители курдских районов прибудут в Париж 21 декабря, не уточнив, будет ли встреча происходить в Елисейском дворце или в министерстве иностранных дел Франции.

Сирийский демократический совет является политическим подразделением сирийских демократических сил, арабо-курдской коалиции, возглавляющей борьбу против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), при поддержке международной коалиции под командованием США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Франция сохранит свое военное присутствие в Сирии после ухода американских войск.

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