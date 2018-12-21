Полёты дронов в аэропорту Лондона не связаны с террористами – полиция

Лондон, , 08:15 — REGNUM Правоохранительные органы не связывают запуски беспилотных летательных аппаратов над взлетно-посадочной полосой аэропорта «Гатвик» с террористами. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает BBC.

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По данным полиции, это были «преднамеренные действия, нарушающие работу» аэропорта.

«Нет абсолютно никаких признаков того, что это связано с террористическими действиями», — говорится в заявлении полицейских графства.

Также отмечается, что дроны были промышленного назначения.

Издание добавляет, что неудобства из-за временного закрытия аэропорта испытали около 110 тысяч пассажиров на 760 рейсах.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 19 на 20 декабря второй по величине аэропорт «Гатвик» в Лондоне приостановил полёты из-за поступивших сообщений о появлении двух неизвестных беспилотников на его территории. Руководство аэропорта принесло извинения всем пассажирам, кого затронула приостановка деятельности аэровокзала. Позднее власти Великобритании распорядились временно отменить запрет на полёты в ночное время в лондонском аэропорту, чтобы больше людей могли прилететь в Великобританию или вылететь из неё.

В настоящее время расследованием произошедшего занимается полиция. Правоохранители продолжают прочёсывать окрестности «Гатвика» в поисках злоумышленников.