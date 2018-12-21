Президентские выборы в ДР Конго перенесены на 30 декабря

Киншаса, , 08:14 — REGNUM Выборы президента в Демократической республике Конго перенесены на 30 декабря, сообщает 21 декабря Al Jazeera.

Причиной переноса электорального процесса, ранее намеченного на 23 декабря, стала вспышка лихорадки Эбола, а также пожара, который вывел из строя устройства для голосования.

«Президентские и муниципальные выборы состоятся 30 декабря 2018 года», — подчеркнул глава независимой национальной избирательной комиссии Корнель Нанга.

Напомним, на прошлой неделе в Демократической республике Конго произошел пожар на складе избирательной комиссии страны. В результате инцидента сгорело порядка 80% машин для голосования.

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