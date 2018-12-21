Пятница, 21 Декабря 2018 года
08:14:43 МСК

Президентские выборы в ДР Конго перенесены на 30 декабря

Политика

Сгорели машины для голосования

Киншаса, 21 декабря 2018, 08:14 — REGNUM  Выборы президента в Демократической республике Конго перенесены на 30 декабря, сообщает 21 декабря Al Jazeera.

Причиной переноса электорального процесса, ранее намеченного на 23 декабря, стала вспышка лихорадки Эбола, а также пожара, который вывел из строя устройства для голосования.

«Президентские и муниципальные выборы состоятся 30 декабря 2018 года», — подчеркнул глава независимой национальной избирательной комиссии Корнель Нанга.

Напомним, на прошлой неделе в Демократической республике Конго произошел пожар на складе избирательной комиссии страны. В результате инцидента сгорело порядка 80% машин для голосования.

Читайте ранее в этом сюжете: Беспорядки в Конго: Президент Кабила отрицает репрессии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить