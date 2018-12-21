Gallup Korea провела опрос о деятельности президента Южной Кореи

Сеул, , 08:15 — REGNUM 21 декабря опубликованы результаты трехдневного опроса о деятельности президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, сообщает YTN.

Исследовательская компания Gallup Korea провела опрос среди населения с 18 по 21 декабря, в котором приняло участие более 1000 человек.

Согласно опросу, 46% опрошенных недовольны нынешней политикой президента Мун Чжэ Ина. По сравнению с прошлой неделей отрицательный показатель вырос на 2% и является самым высоким с момента инаугурации. Однако 45% проголосовавших думают иначе. Более половины опрошенных заявили, что их очень сильно беспокоят экономические проблемы в стране, такие как минимальный уровень заработной платы, общественное благополучие и рабочие места.

Кроме того, 17% опрошенных заявило, что придерживается политики Севера.