Пятница, 21 Декабря 2018 года
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Gallup Korea провела опрос о деятельности президента Южной Кореи

Политика

В опросе приняло участие более 1000 человек

Gallup Korea провела опрос о деятельности президента Южной Кореи
Иллюстрация: Research.archives.gov
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Сеул, 21 декабря 2018, 08:15 — REGNUM  21 декабря опубликованы результаты трехдневного опроса о деятельности президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, сообщает YTN.

Исследовательская компания Gallup Korea провела опрос среди населения с 18 по 21 декабря, в котором приняло участие более 1000 человек.

Согласно опросу, 46% опрошенных недовольны нынешней политикой президента Мун Чжэ Ина. По сравнению с прошлой неделей отрицательный показатель вырос на 2% и является самым высоким с момента инаугурации. Однако 45% проголосовавших думают иначе. Более половины опрошенных заявили, что их очень сильно беспокоят экономические проблемы в стране, такие как минимальный уровень заработной платы, общественное благополучие и рабочие места.

Кроме того, 17% опрошенных заявило, что придерживается политики Севера.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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