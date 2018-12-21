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Российские истребители шесть раз поднимались на перехват шпионов

Политика

За прошедшую неделю 22 летательных аппарата иностранных государств вели разведку вдоль российских границ

Российские истребители шесть раз поднимались на перехват шпионов
Иллюстрация: Mil.ru
Российский истребитель-перехватчик МиГ-31

Москва, 21 декабря 2018, 08:02 — REGNUM  За прошедшую неделю истребители Воздушно-космических сил России шесть раз поднимались на перехват иностранных самолетов-разведчиков, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Так, за указанный период 22 летательных аппарата иностранных государств вели разведку вдоль российских границ. Нарушений воздушного пространства РФ не допущено, добавили в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее у российских границ было замечено 15 летательных аппаратов. На перехват летчики поднимали самолеты три раза.

Всего в течение 2018 года российские военные обнаружили и сопроводили у границ России порядка трех тысяч иностранных боевых самолетов.

Читайте подробнее: За год у границ РФ обнаружили 3 тыс. иностранных боевых самолетов — ВКС

Читайте ранее в этом сюжете: Российские истребители трижды поднимались на перехват шпионов

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Военно-воздушные силы
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