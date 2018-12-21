Версальский дворец закроют из-за возможных протестов «желтых жилетов»

Париж, , 08:02 — REGNUM Дворцово-парковый ансамбль Версаль будет закрыт в субботу, 22 декабря, из-за возможных демонстраций «желтых жилетов» в пригороде Парижа, сообщает Le Figaro.

В последние дни в социальных сетях появился призыв к демонстрации в Версале. Акция протеста может пройти в очень символичном месте, напомнив «парижские марши» осенью 1789 года, которые заставили короля Людовика XVI вернуться в Париж.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Elabe, 70% жителей Франции всё еще одобряют проведение акций протеста движения «желтых жилетов», а 54% выступают за новую мобилизацию.

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