СМИ узнали о планах США закрыть военную базу Эт-Танф в Сирии

Вашингтон, , 07:48 — REGNUM Соединенные Штаты Америки намерены закрыть свою военную базу в районе населенного пункта Эт-Танф в Сирии, сообщает BuzzFeed со ссылкой на представителей сирийской оппозиции, с которой активно сотрудничают США.

Так, американские военные покинут базу, которая находится на границе Сирии, Ирака и Иордании. Вместе с тем, отмечает издание, вывод войск вызывает обеспокоенность союзников США в Сирии, поскольку они будут оставлены одни в середине операции против боевиков.

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Напомним, ранее в МИД РФ выразили надежду, что вывод войск США приведёт к улучшению ситуации в Эт-Танфе, где не было надежды на возвращение к мирной жизни, «пока там находились американцы». Именно на этой военной базе США укрывают террористов. Снабжение этой базы осуществляется в том числе с территории Иордании.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США добились победы над террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и распорядился вывести американских солдат с территории арабской республики.

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