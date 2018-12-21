Киев перебрасывает штурмовые войска в район Чёрного и Азовского морей

Киев, , 07:24 — REGNUM Украина перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей. Об этом украинский президент Пётр Порошенко заявил во время общения с военными в Донецкой области.

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Украинский лидер отметил, что с момента введения военного положения в стране в короткие сроки были проведены боевые слаживания бригад, которые встали на защиту «наиболее опасного направления». Порошенко добавил, что боевые части и подразделения вооружённых сил Украины сейчас резко увеличили боевую готовность, в усиленном режиме осуществляется оборона государственной границы.

«Также с применением нашей авиации перебрасываются десантно-штурмовые войска, в частности подразделения 95-й бригады, которая также усилила защиту бассейна побережья Азовского и Черного морей», — сказал Порошенко, слова которого приводит пресс-служба главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения России и Украины обострились после провокации, которую в районе Керченского пролива устроили три корабля ВМС Украины. Российские пограничники задержали все суда за незаконное пересечение госграницы с РФ, экипажи кораблей были арестованы по решению суда. Киев назвал такие действия российской стороны агрессией и ввёл на территории десяти областей военное положение.

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Украина усилила спецназом пограничников в Азовском и Черном морях

Кроме того, президент Украины Пётр Порошенко, а ранее и депутаты Верховной рады страны призвали «морские государства» и НАТО направить в регион Чёрного и Азовского морей военные корабли.

В сентябре 2018 года Киев заявил о усилении военной группировки на побережье Азовского моря и сообщил о переброске в эту акваторию двух артиллерийских бронекатеров. Также сообщалось о грядущем усилении украинских пограничников, находящиеся в акватории Чёрного и Азовского морей, 270 бойцами спецназа.

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