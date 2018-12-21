ЛНР: Под обстрелами ВСУ оказались четыре населённых пункта

Луганск, , 07:25 — REGNUM За минувшие сутки украинские вооружённые формирования шесть раз нарушили режим прекращения огня, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 21 декабря официальный сайт оборонного ведомства.

Наиболее мощным обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Калиновка, Желобок и Смелое.

По Калиновке ВСУ выпустили две мины калибра 120 мм, а также применили гранатомёт АГС и РПГ. В район Желобка прилетели пятнадцать мин калибра 82 мм, а в район Смелого — тринадцать.

Населённый пункт Логвиново в течение суток трижды подвергался обстрелам из вооружения, установленного на БМП. Применялось также крупнокалиберное стрелковое оружие.

В пресс-службе оборонного ведомства ЛНР отметили, что в результате действий украинских боевиков никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ обстреляли три населённых пункта в ЛНР.

Читайте также: ЛНР: ВСУ трижды нарушили режим прекращения огня

Отметим также, представители ДНР и ЛНР официально обратились к странам-участницам так называемой Нормандской четвёрки — России, Германии и Франции, с просьбой предотвратить нападение, которое продолжает активно готовить Украина.

Читайте также: ДНР и ЛНР попросили Германию и Францию «образумить украинское руководство»