В Сирии зону деэскалации в Идлибе за два дня покинули более 100 человек

Латакия, Сирия, , 07:22 — REGNUM В Сирии за два дня работы гуманитарного коридора из зоны деэскалации в Идлибе вышли более 100 человек, заявил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон Павел Матренинский.

По его словам, беженцы прошли через пункт пропуска «Абу аль-Духур», их осмотрели на наличие оружия и взрывоопасных предметов, после чего получили первую медицинскую помощь, горячую еду, продуктовые наборы и зимнюю одежду.

Большинство беженцев отправляются к родственникам или друзьям, однако есть и те, кому идти некуда. В российском Центре по примирению враждующих сторон заранее договариваются насчет этих людей с главами поселений, где пустуют дома. В итоге беженцам не только дают крышу над головой, но и земельный участок.

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Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 6 декабря в Сирию вернулись около 870 граждан страны, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий. Сутками ранее с территории иностранных государств в Сирию возвратились 717 беженцев, среди которых более 360 детей.

Напомним, военная операция сирийских правительственных войск по освобождению зоны «Идлиб» была отменена по просьбе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, предложившего план постепенной демилитаризации этого района.

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