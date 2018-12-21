Во Франции увеличат зарплату сотрудникам правоохранительных органов

Париж, , 07:25 — REGNUM Протесты движения «желтых жилетов» во Франции спровоцировали забастовку полиции: минимальное количество полицейских вышло на службу, полицейские участки «символически» закрылись в нескольких городах, сообщает Euronews.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер дважды встретился с представителями трех основных полицейских профсоюзов.

Отмечается, что Кастанер согласился повысить зарплату сотрудникам правопорядка с 1 января 2019 года. Сначала всем сотрудникам повысят зарплату на 40 евро, затем через год зарплата должна вырасти на 120 евро для всех сотрудников полиции и на 150 евро для высокопоставленных лиц.

Известно, что исключительный бонус в размере 300 евро в конечном итоге будет выплачен только техническому, научному и административному персоналу, а также сотрудникам префектуры, мобилизованным во время кризиса «желтых жилетов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее совет министров во Франции принял указ о повышении минимальной гарантированной государством почасовой заработной платы (Smic) на 1,5% с 1 января 2019 года.

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