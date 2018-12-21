Ассоциация Рэндалла в Уганде: «Будущее Африки — за ее молодежью»

Кампала, , 07:21 — REGNUM Глава ассоциации Паркера Рэндалла по Восточной Африке от Уганды, Роберт Ваверу рассказал о своем видении будущего прогресса Африки. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

«Молодые люди в Африке сегодня — двигатель, который выдвинет Африку вперед», — считает Ваверу.

В Африке самое молодое население в мире — тут проживает более 200 миллионов человек в возрасте от 15 до 24 лет. Это число, по мнению издания «African Economic Outlook», удвоится к 2045 году.

Многие африканцы были рождены в тяжелых условиях, и поэтому они предпочитают работать с новыми технологиями и инновациями, чтобы изменить свои жизни. Во многих странах молодые люди работают в качестве разработчиков приложений.

По статистике Mo Ibrahim Foundation, около 70 000 молодых людей переезжают на запад в поисках работы и лучшей жизни. Африка может предоставить рабочие места только одной четвертой всех соискателей работы.

Кроме безработицы молодежь сталкивается с отсутствием необходимой инфраструктуры, в частности с недоступностью интернета, отсутствием законного регулирования инноваций и поддержки властных структур.

Поэтому большинство африканских старт-апов проваливается.

«Будущее Африки за ее молодежью. Только она сможет взять все преимущества от новых открытий, технологий и способов мышления. Мы должны мотивировать молодежь и направлять, когда необходимо. Поддержка от профессиональных фирм и наставников должна быть более доступной, чтобы помочь развитию молодых людей», — отмечает Роберт Ваверу.

Ассоциация Паркера Рэндалла — международная ассоциация поддержки бизнеса, которая представлена более, чем в 50 странах. Главное управление ассоциации Паркера Рэндалла по Восточной Африке находится в Кении, также ее офисы есть в Уганде, Сомали, Руанде, Танзании, Бурунди, Южном Судане, ДР Конго, Замбии, Эфиопии, Джибути, Эритрее.