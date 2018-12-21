Пенсионеры Хабаровска отругали законодателей края: Вы только о себе думаете

Хабаровск, , 12:43 — REGNUM Ветераны и пенсионеры Хабаровского края опубликовали открытое письмо, обращенное к Законодательной думе. Пожилые люди, ветераны войны и труда, упрекнули парламентариев в том, что они много лет не думали о развитии и процветании региона, заботясь лишь о собственном благе и собственных огромных пенсиях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В политическом словаре слово «депутат» определяется как избранник народа и выступающий за интересы народа. Однако в последние годы Законодательная дума Хабаровского края всё отчетливее теряет живую связь с народом, то есть с жителями родного края.

За последние три года вы превратились в послушный безмолвный аппарат как бы при правительстве края. Спокойно, не напрягаясь на споры и доказательства, отменили бесплатный проезд на общественном транспорте для пенсионеров и ветеранов. Так же молча отменили бесплатные путёвки в санатории для пенсионеров», — приводит текст письма ИА Амурмедиа.

Пожилые жители края упрекнули депутатов и в том, что они, без широкого обсуждения, утвердили в регионе самый высокий транспортный налог на всём Дальнем Востоке.

С молчаливого одобрения думцев правительство края влезло в долгосрочную финансовую кабалу: госдолг в 50 млрд якобы на исполнение майских указов президента. И об этом говорится в открытом письме.

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«Вас никак не беспокоил все эти годы небывало раздутый правительственный аппарат: 21 заместитель председателя правительства, 28 советников губернатора, около 300 помощников у всех этих чиновников», — написали ветераны и пенсионеры.

В числе упрёков в адрес региональной думы и тот факт, что за три с лишним года она так и не удосужилась принять адекватный закон о безнадзорных животных. Зато очень быстро приняли в 2017 году представленный правительством края закон о начислении надбавок к пенсиям «избранным» лицам. Речь о высших должностных лицах края и депутатах краевой думы, работающих на постоянной основе.

«Размер надбавок к вашим пенсиям в 13 и более раз превышает средний размер пенсии по краю. Их даже неудобно озвучивать, так как эти цифры звучат убийственно, цинично по отношению ко всем остальным жителям края!» — написали пожилые люди в обращении к депутатам.

В своём письме ветераны привели пример, когда бывший высокопоставленный чиновник краевого правительства, генерал в отставке, отказался от генеральской пенсии, чтобы получать краевую, настолько она была больше.

«Вас не заботят растущие из года в год платежи за услуги ЖКХ, плохая работа общественного транспорта, вас не волнуют растущие постоянно цены на продукты питания в магазинах, отсутствие дальневосточной рыбы на прилавках края. Своим равнодушием и беспринципностью вы подрываете авторитет ведущей партии страны!» — говорится в письме.

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Пожилые люди заявили, что нынешний состав думы не может управлять краем, уважая людей — своих избирателей:

«Жители края решительно выразили недоверие прежнему правительству Хабаровского края. Для всех нас это общая боль и позор. И в этом есть и ваша доля вины: вы не смогли, а может, просто не захотели обеспечить единство действий двух ветвей власти — законодательной и исполнительной. Впереди у нас новые выборы в Законодательную думу края. И на каждом из нас лежит ответственность за то, какие люди придут в законодательную власть».

В своём обращении пенсионеры и ветераны спросили у депутатов: а хватит ли у них воли отменить принятое «в спешке и тайне» решение о «золотых надбавках»?

«За всё надо платить — рано или поздно», — считают авторы письма.

Ветеранский актив Хабаровской краевой общественной организации ветеранов войны, труда, правоохранительных органов и вооруженных сил, пенсионеров заявил, что ему решительно не всё равно, что происходит и будет происходить с краем.

«Вы всё время своей работы думали только о своих интересах. А мы считаем так: раньше думай о Родине — а потом о себе. И мы не одиноки в своей оценке работы краевой думы, мы выражаем позицию целых поколений, тех, кому сейчас 50, 60, 70 и 80 лет», — говорится в письме.

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Как сообщало ИА REGNUM, одним из первых шагов нового губернатора Хабаровского края Сергея Фургала стал запрет на роскошь для чиновников и депутатов. Была продана за 1 млн долларов США приобретенная и содержавшаяся за счёт бюджета яхта, чиновникам запретили приобретать ручки «Паркер», дорогие квартиры, автомобили за счёт бюджета, на жесткий контроль поставлены поездки госслужащих в командировки. Только до 1 января 2019 года экономия составит 800 млн рублей. Эти деньги пойдут на социальные нужды — те, на которые у правительства экс-главы края всегда не было денег.

Одним из самых громких скандалов последних месяцев в Хабаровском крае стало известие, что депутат Закдумы Татьяна Мовчан получила надбавку к пенсии в 187 тыс. рублей. Выяснилось, что право на такие ежемесячные выплаты имеют все депутаты, согласно принятому краевому закону.

Фургал более чем в два раза урезал доплаты к пенсиям губернатору, чиновникам и депутатам, чем вызвал огромное количество одобрительных комментариев жителей Хабаровского края.

Новый губернатор устроил разнос министру образования региона Алле Кузнецовой за голодающих в школах детей из бедных семей. Глава региона назвал «позорищем» ситуацию, когда чиновники платят себе солидные премии, а ещё недавно на содержание чиновников край тратил 11 млрд рублей в год, а дети в школах сидят голодные. Фургал пообещал лишить чиновников премий, а высвобожденные средства направить на «котлеты с пюрешкой» для детей.