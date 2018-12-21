Избран первый вице-спикер красноярского парламента

Красноярск, , 06:57 — REGNUM В Заксобрании Красноярского края избраны вице-спикер и первый вице-спикер. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Уточняется, что на сессии 20 декабря по итогам тайного выдвижения на должности вице-спикеров были предложены восемь парламентариев: Сергей Зяблов, Александр Бойченко, Людмила Магомедова, Сергей Попов, Вера Оськина, Владимир Рейнгардт, Денис Притуляк, Иван Серебряков. Все, кроме Зяблова и Попова, взяли самоотвод.

После вступлений кандидатов состоялось тайное голосование. Кандидатуру Сергея Зяблова поддержали 46 из 47 депутатов, Сергея Попова — 43 человека. В результате оба кандидата были утверждены в должности заместителей председателя Законодательного собрания.

Затем председатель Заксобрания Дмитрий Свиридов внёс кандидатуру Сергея Попова на должность своего первого заместителя. По итогам тайного голосования это решение поддержали 45 парламентариев.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в ноябре 2018 года ушёл из жизни первый вице-спикер краевого Заксобрания Алексей Клешко. Он являлся депутатом краевого парламента с 2001 года.

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Справка: Сергей Зяблов окончил политехнический институт, проработал в дорожной отрасли 31 год, в том числе 17 лет — руководителем краевого управления дорог. Стаж депутатской деятельности Зяблова начался с 1987 года, когда он был избран в Дивногорский горсовет. Депутатом Заксобрания Красноярского края является более 20 лет.

Сергей Попов родился 11 августа 1975 года в с. Туруханск Туруханского района Красноярского края. Окончил Сибирский федеральный университет. Трудовую деятельность начал в 1995 году в качестве специалист договорного отдела компании. В разные периоды занимал руководящие должности в ОАО «Русал Красноярск», ОАО «МРСК Сибири», был руководителем пресс-службы краевого правительства, начальником управления информационной политики губернатора. С 2011 года по настоящее время — заместитель директора по связям с общественностью и государственными органами в компании Русал. С 2012 года — депутат Законодательного собрания Красноярского края.

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