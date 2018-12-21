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После Сирии – Афганистан? Трамп дал задание Пентагону

Политика

Планируется вывести из Афганистана более семи тысяч американских военнослужащих

После Сирии – Афганистан? Трамп дал задание Пентагону
Иллюстрация: U.S. Army
Американские солдаты

Вашингтон, 21 декабря 2018, 05:43 — REGNUM  Распоряжение разработать план вывода более семи тысяч американских военных с территории Афганистана дал Пентагону президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, пишет The Wall Street Journal.

По данным источников, несмотря на это поручение, быстрого вывода американцев из Афганистана не предвидится: потребуется не один месяц для реализации задуманного.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным других источников The Wall Street Journal, решения по Афганистану Трамп еще не принял, но может это сделать скоро. В этой стране сейчас присутствуют около 14 тысяч американских военных.

Читайте ранее в этом сюжете: После Сирии американские СМИ ждут шагов Трампа по Афганистану

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